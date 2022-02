Não Me Perturbe' já mantém quase 10 milhões de bloqueios

Quem não foi importunado por ligações indesejadas de empresas de telefonia e de instituições bancárias ou oferecendo os mais variados produtos? Muita gente tem esse tipo de dor de cabeça e diariamente. São ligações insistentes, sem hora e sem dia para ocorrerem.

Para se ter uma ideia de como o caso merece atenção, em julho de 2019 uma plataforma chamada Não Me Perturbe (www.naomeperturbe.com.br) passou a ser oferecida gratuitamente. Nesse sistema, o bloqueio ocorre em até 30 dias após o cadastro no site. Desde a criação da plataforma, já são quase 9,55 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing e empresas de telecom e de oferta de crédito consignado. No Estado do Pará, o usuário ainda tem a opção de reter ligações por meio do serviço do Procon, acessando o www.procon.pa.gov.br.

A iniciativa do Não Me Perturbe faz parte das medidas de autorregulação implantadas pelas operadoras de serviços de telecomunicações e bloqueia números de celular, além de telefone fixo para não receber chamadas de telemarketing de telecom e bancos. Essa iniciativa, apresentada à Agência Nacional de Telecomunicações, foi acatada e formalizada pela Agência Nacional de Tlecomunicações (ANATEL) para implantação pelas Prestadoras a partir de 16/07/2019.

Somente em 2021 foram mais de 2 milhões de cadastros. Em maio do mesmo ano, eram 8 milhões de números impossibilitados de importunarem os consumidores. Através deste website, o usuário que não desejar receber chamadas de telemarketing das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações participantes (telefone móvel, telefone fixo, TV e Internet) poderá realizar seu cadastro, informando o número de telefone que deseja realizar o bloqueio e a Prestadora para a qual não deseja receber chamadas.

Moradora do bairro de Nazaré, a estudante do curso de Enfermagem, Emanuelle Favacho, 32, perdeu as contas do número de vezes que insistem em ligar para o aparelho dela. “Não tem hora. É de manhã, tarde e muitas vezes à noite, eu não atendendo e vou bloqueando. Não conhecia esse serviço e agora vou me cadastrar. Será um alívio”, acredita a acadêmica. Em Ananindeua, Larissa Brito, 25, já está craque em bloquear ligações indesejadas. “Eu fico até sem memória no meu aparelho, mas bloqueio, é um desgaste, e ligam em horas muito inoportunas, tarde da noite”, conta a jovem.

Balanço

Em um recente balanço feito pela plataforma, por meio da empresa Conexis Brasil Digital, apontou que a maior parte dos números bloqueados está no estado de São Paulo, com 4,594 milhões de números registrados. São Paulo também concentra a maior base de clientes do país, com 71,8 milhões de celulares e 10,7 milhões telefones fixos. Em segundo lugar em volume de cadastros na plataforma NMP está Minas Gerais, com 856 mil números, seguidos do Paraná com 844 mil e do Rio de Janeiro com 587 mil registros. O Distrito Federal tem a maior proporção de telefones cadastrados na plataforma, são 297 mil números cadastrados, o que representa 5,8% da base de telefones fixos e móveis do DF.

Os efeitos positivos da Não Me Perturbe podem ser verificados tanto na queda de reclamações de usuários de serviços de telecomunicações, que desde abril tem apresentado reduções superiores a 20%, e quanto nos dados da empresa de verificação de números de telefone Truecaller, que mostram que o setor não está entre os que mais fazem ligações indesejadas. Em 2019, antes da criação da Não Me Perturbe, o setor respondia por 48% das chamadas de telemarketing, em 2020 a participação caiu para 6% e, em 2021, o setor não foi mais listado no ranking da Truecaller.

Confira os 5 passos para se cadastrar na plataforma:

1. Acesse o site não me perturbe (www.naomeperturbe.com.br).

2. Na página inicial, utilize o formulário ou clique em cadastrar ou login (caso seja usuário).

3. Realize o Login ou se Cadastre.

4. Na tela de bloqueio, coloque o seu número de telefone, marque as empresas as quais não deseja receber chamadas de telemarketing e clique em “Cadastrar telefone”.

5. Por fim, se desejado, imprima o comprovante da solicitação do bloqueio das ligações de telemarketing. Para consultar os telefones bloqueados ou para solicitar o desbloqueio de um telefone, utilize as opções “Consulta” e “Solicitar Desbloqueio” ao logar na sua conta.