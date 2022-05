Na Brás de Aguiar, motoristas viralizam ao ‘cuspir uma na outra’ por causa de estacionamento

Nesta sexta-feira (13), o vídeo de duas mulheres brigando por uma vaga de estacionamento, na avenida Brás de Aguiar, em Belém, viralizou nas redes sociais. A discussão despertou a curiosidade de quem passava no local.

O homem, não identificado, filmou o momento em que as motoristas começaram a discutir. No conteúdo, é possível ver as mulheres se alterando e cuspindo uma na outra. Veja o vídeo:

“Alterou aqui a Brás de Aguiar. Uma tá na frente da garagem da outra, tá cuspindo na outra. Isso é na Brás de Aguiar, não é na Pedreira, não. É um cospe, cospe”, narra a pessoa, que filma a briga.

De acordo com o rapaz, uma delas teria estacionado o carro em frente à garagem da outra, impedindo a passagem da outra motorista, que não conseguia sair pela garagem do edifício.