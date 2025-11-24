Capa Jornal Amazônia
Murilo Huff rebate acusação sobre uso do dinheiro de seu filho com Marília Mendonça: 'Eu trabalho'

A herança do pequeno Léo Mendonça é avaliada em R$ 500 milhões

Victoria Rodrigues
fonte

O cantor sertanejo foi acusado por um seguidor de ter utilizado a herança do filho para ser sócio de uma vaca de R$ 54 milhões. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O cantor e compositor Murilo Huff é conhecido no universo sertanejo e no mundo da pecuária pelos seus altos investimentos na Nelore Huff, uma empresa dedicada à criação de animais. Em uma ocasião mais recente, o artista chegou a ser acusado de utilizar o dinheiro do filho, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, para comprar uma vaca milionária.

"Comprado com o dinheiro da criança?", provocou um seguidor nas mídias sociais.

Em contrapartida, o cantor decidiu responder à afronta e se posicionou dizendo que não precisa usar do dinheiro da herança do filho para realizar seus investimentos. "Não meu querido, eu trabalho desde os 16 anos e graças a Deus não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial", escreveu Murilo Huff.

Compra de vaca milionária

A história começou quando a empresa do artista sertanejo, Nelore Huff, arrematou 25% do vaca de dez anos por R$ 13,5 milhões e o artista passou a deter 12,5% da fêmea durante o Leilão Cataratas Collection, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com isso, Murilo Huff se tornou sócio da vaca considerada a mais valorizada do mundo, Donna FIV CIAV, que no total é avaliada em R$ 54 milhões.

Logo após a compra ser divulgada nas mídias sociais, o seguidor comentou o episódio trazendo à tona o fato de que Marília deixou uma herança estimada em R$ 500 milhões para o seu filho Léo e que o seu ex-companheiro estaria “se aproveitando do dinheiro para os investimentos na pecuária”. Como o herdeiro ainda é uma criança, ele só poderá tomar posse desse valor quando completar 18 anos.

Na internet, muitas pessoas partiram em defesa de Murilo Huff, alegando também que ele não precisa do dinheiro de Léo. "Impressionante como surgem comentários sem noção na internet", disse uma seguidora. "Até parece que ele precisa do dinheiro do menino", destacou outra pessoa. "Gente famosa tem que ter uma paciência... É muita inveja", revelou outra. "Ele ainda foi educado!", brincou uma quarta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

