O que é alienação parental? Saiba a razão de mãe de Maríilia Mendonça ter perdido guarda de neto

Murilo Huff, conseguiu a guarda do filho, Léo, de 4 anos, após a Justiça acatar a acusação de negligência e alienação parental contra Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, morta em 2021.

Em audiência realizada na última segunda-feira (30), o cantor recebeu liminar que lhe garante a guarda unilateral do filho após a Justiça analisar as provas apresentadas pelo cantor no processo. No documento, o juiz acatou o pedido de urgência de Huff após avaliar que Ruth violou princípios que regem a guarda compartilhada, foi negligente nos cuidados médicos da criança e realizou alienação parental com Leo

Mas você sabe o que é alienação parental e quais as consequências dessa prática? A Redação Integrada de O Liberal explica um pouco mais a seguir

O que é alienação parental?

De acordo com a Lei nº 12.318/2010, a alienação parental é definida como "a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este".

Em outras palavras, a alienação parental é quando um dos pais ou responsáveis pela criança, tentam colocar o menor de idade contra o outro genitor, prejudicando o relacionamento entre eles. É um tipo de abuso psicológico.

O que acontece na alienação parental?

A alienação parental envolve diversas ações e comportamentos que visam afastar a criança do outro genitor ou responsável, como:

Impedir o contato: Dificultar ou impedir o contato da criança com o outro genitor, seja através de visitas, telefonemas ou outras formas de comunicação.

Dificultar ou impedir o contato da criança com o outro genitor, seja através de visitas, telefonemas ou outras formas de comunicação. Manipular a criança: Usar a criança para obter informações sobre o outro genitor ou para transmitir mensagens que prejudiquem a relação.

Usar a criança para obter informações sobre o outro genitor ou para transmitir mensagens que prejudiquem a relação. Falsas denúncias: Fazer acusações falsas de abuso ou maus-tratos contra o outro genitor.

Fazer acusações falsas de abuso ou maus-tratos contra o outro genitor. Desqualificar o outro genitor: Falar mal, criticar ou diminuir o outro pai/mãe para a criança.

Impactos da alienação parental:

A alienação parental pode ter consequências graves para o desenvolvimento da criança, como:

Danos psicológicos : Ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade em estabelecer vínculos afetivos.

: Ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade em estabelecer vínculos afetivos. Problemas de comportamento: Dificuldade em lidar com frustrações, agressividade, isolamento social.

Dificuldade em lidar com frustrações, agressividade, isolamento social. Distanciamento do outro genitor: A longo prazo, a criança pode desenvolver um sentimento de rejeição e raiva em relação ao genitor alienado.

No caso de Ruth, mãe de Marília Mendonça, a decisão judicial interpretou que ela, enquanto avó, escondeu informações sobre o estado de saúde de Leo em uma tentativa de "sabotagem" a Murilo em seu direito como pai. Além disso, foi pontuado que a mãe de Marília Mendonça fazia Leo acreditar que Murilo Huff não era um pai presente e competente, o que foi avaliado pela Justiça como uma forma de alienação parental.

Na decisão, protocolada em 30 de junho de 2025, o juiz determinou a mudança no regime da guarda de Leo, passando de compartilhada para unilateral e Leo passará a ser a residir com Murilo, enquanto Ruth poderá visitar o neto quinzenalmente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.