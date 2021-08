Mulher trans faz postagem em rede social horas antes de ser morta no velório do marido

Uma mulher trans identificada como Sabrina Martins, de 36 anos, foi assassinada durante o velório do marido, em Joinville. Horas antes de ser morta, ela havia feito uma postagem nas redes sociais lamentando o que aconteceu com o companheiro. O crime foi na noite da última sexta-feira (6).

Dois homens entraram no local do velório e atiraram cerca de 10 vezes contra a mulher. A Polícia Militar informou que os criminosos fugiram a pé. Até o momento nenhum suspeito foi identificado, mas o delegado que está a frente do caso disse que um inquérito policial foi instaurado para investigar o que aconteceu.

Na última publicação feita por Sabrina, na sexta-feira, ela postou uma foto informando que o companheiro havia sido morto. O companheiro dela, Emerson Ferkrussen Mello Júnior, de 23 anos, foi assassinado a tiros um dia antes, na quinta-feira (5). Na publicação, ela lamentou a morte de Emerson e contou que o mesmo havia acontecido com um outro companheiro. "Meu marido foi morto. Tudo de novo. Igual o (nome do outro companheiro). To sem chão", escreveu.

(Reprodução: Divulgação)

De acordo com informações, as suspeitas iniciais são de que os homicídios ocorreram por causa de desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas.