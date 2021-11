Mulher trans é espancada com chutes e pauladas: 'Me fingi de morta para sobreviver'

Uma mulher transexual de 22 anos, identificada como "Dafine" foi espancada na noite desta quarta-feira (17). Ela contou à polícia que 11 suspeitos chegaram em motos e em um carro e iniciaram as agressões. A vítima explicou que foi ferida com chutes, pauladas e pedradas e que um tiro teria sido disparado. Ela relatou que precisou se fingir de morta para sobreviver. Ferida, Dafine correu até a Delegacia da Mulher, que fica próxima ao local onde ocorreram as agressões. As informações são do portal Metrópoles.

O caso ocorreu no bairro do Geisel, em João Pessoa e uma viatura da Polícia Civil fez o socorro da vítima e a levou para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

Os suspeitos ainda não foram localizados, mas, de acordo com a PM, os homens estariam acusando a travesti de roubo. Ela negou as acusações, mesmo assim, foi agredida severamente.

