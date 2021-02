Travesti é morta e tem orelha arrancada em Marabá

Uma travesti conhecida apenas pelo apelido de Índia foi encontrada morta sem a orelha esquerda na noite da última quinta-feira, 25, na rua das Cacimbas, situada no bairro Amapá, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi morta com três tiros de arma de fogo no pescoço e no peito e teve a orelha extirpada. Ela foi achada morta jogada no chão, debruçada sobre uma poça de sangue. Ainda não há informações sobre a autoria ou as motivações do crime, mas conhecidos disseram que a vítima era usuária de drogas.

O caso foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que investiga o homicídio. A Superintendência Regional do Sudeste do Pará (10ª RISP) informou que testemunhas foram identificadas e convocadas e depor. Diligências continuam sendo feitas na região para localizar o suspeito do crime, mas até o momento, ninguém foi preso.