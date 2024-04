Mulher tem faca encravada no pescoço durante briga com ex-namorado; veja

Uma mulher de 40 anos ficou com uma faca encravada no pescoço durante uma briga com o ex-parceiro, na última segunda-feira (15/04), em Mineiros, no Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, além de tentar matar a ex-companheira, o homem também agrediu a enteada, de 17 anos, com um machado. O suspeito de agressão foi localizado preso depois de tentar fugir. Ainda segundo a PM, a vítima foi encontrada com a faca presa no pescoço, esperando atendimento médico.

VEJA MAIS

Violência contra a mulher e duas crianças

Segundo a garota, a mãe estava separada do padrasto havia cerca de um mês. O homem foi até a casa, por volta das 3h da madrugada, para buscar algumas roupas. A entrada do homem foi autorizada pela jovem e pela irmã, já que a mãe se encontrava na casa de outro familiar.

As crianças foram dormir depois do homem retirar as roupas e acordaram com os gritos da mãe sendo agredida com um machado. Uma delas pegou uma faca para que a mãe se defendesse e, em seguida, as três conseguiram empurrar o suspeito, mas ele tomou a faca e a cravou no pescoço da mãe.

A jovem também foi agredida com um golpe de machado na cabeça que lhe causou uma lesão e um corte no braço. As vítimas receberam os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a mãe foi transferida para o Hospital Estadual em Jataí. Segundo a unidade hospitalar, a mulher passou por uma cirurgia e continua internada, com estado de saúde regular.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)