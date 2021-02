Mulher tem a casa invadida por estranho que tenta agarrá-la

A enfermeira Angela Maria Gonçalves passou por um susto enorme há uma semana. Ela estava em casa gravando uma vídeoaula de dança quando foi surpreendida com um estranho na sala de sua residência. O homem conseguiu entrar na casa sem que ela percebesse e, assim que acessou a parte interna da sala, tentou agarrá-la.

O caso aconteceu na cidade de Paranaguá (PR), no Paraná. Angela fez questão de publicar o vídeo do momento em que tudo aconteceu para alertar outras mulheres. Na hora do susto, a única reação que ela teve foi a de partir para cima dele na tentativa de intimidá-lo, o que, felizmente, deu certo.

“É bem complicado, uma situação inesperada. Não deu pra ver que tinha gente entrando, ele tirou o chinelo e deu dois passos pra frente. Eu ri de nervosismo, foi tudo muito rápido”, contou. As imagens foram publicadas no Facebook de Ângela e já somam 13 mil compartilhamentos.