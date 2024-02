Mulher sofre perfuração no pulmão após cair de árvore durante ato de Bolsonaro em São Paulo

Durante o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, no domingo (25), uma mulher foi socorrida após cair de uma árvore, sofrendo uma perfuração no pulmão. O incidente ocorreu na Praça Geremia Lunardelli, próximo à Avenida Paulista.

Equipes do Choque da Polícia Militar foram as primeiras a prestar socorro à manifestante, estabilizando-a em uma viatura. O acesso do Samu e do Corpo de Bombeiros foi dificultado devido à multidão presente. A identidade da mulher não foi revelada, e ela foi encaminhada à Unidade de Resgate para receber atendimento médico. No momento, não há informações sobre seu estado de saúde.