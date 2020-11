Mulher sofre necrose no bumbum após aplicação de óleo

Ana Lúcia sofre há três anos com as consequências de um procedimento estético que fez nas nádegas. Ela aplicou óleo mineral com um profissional não qualificado, o que resultou na necrose do tecido.

A dona de casa conta que, apesar de não saber sobre os efeitos do produto, ela quis arriscar e aplicou o óleo mineral nos glúteos e nas mamas, mas, depois de dois anos, a pele na região das nádegas começou a escurecer e agora está em carne viva. Uma ferida que já fez com que fosse internada duas vezes.