Mulher simula pedido de açaí para denunciar violência doméstica à polícia

Um pedido de açaí ajudou uma vítima de violência doméstica a escapar de agressões dentro de casa. Uma mulher ligou para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e simulou um pedido para denunciar o crime. O caso aconteceu em Porto Alegre, no último sábado (5), mas foi divulgado nesta sexta-feira (11), pela RBS, afiliada da Globo.

A telefonou para a polícia por volta das 7 horas, pedindo por um açaí. No início, o militar que atendeu ao chamado pensou que fosse engano, mas, na verdade, era um pedido de socorro.

"No momento que a pessoa ligou pedindo um açaí eu relatei que era da Brigada Militar o telefone e no momento que ela falou que tinha conhecimento que era da corporação. Eu questionei se ela estava sendo agredida e nesse momento ela confirmou: 'Sim, eu quero um açaí", contou o soldado Danilo Garcia.

"Após pegar o endereço dela, ela estava no telefone, tinha alguém próximo dela e deu para ver que eles entraram em atrito e isso confirmou que era um pedido de socorro", relatou.

O homem denunciado foi preso por agressão no mesmo dia, mas foi liberado.

Agora, a vítima possui uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele tem histórico de agressão contra uma ex-namorada.

Ligação

O soldado questionou a emergência para a vítima. "Queria um açaí", disse a mulher. "Não entendi", respondeu o atendente. "Ah, eu queria um açaí", completou a mulher. Então, o soldado informou que a mulher ligou para a Brigada Militar, e ela continuou: "Eu sei, eu sei...".

Em seguida, o soldado questionou: "Mas está ocorrendo alguma coisa aí, senhora?". A mulher insistiu no pedido e o soldado perguntou se ela estaria sendo agredida. "Sim, eu queria um açaí, moço", disse a vítima.

O soldado depois entendeu o pedido e afirma que vai informar ao batalhão. A mulher consentiu.