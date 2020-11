Mulher se recusa a sair de casa para marido levar amante e quase é morta

Um homem, que não teve a identidade revelada, tentou matar a esposa, de 48 anos, a punhaladas após ela se recusar a sair de casa para que ele pudesse levar a amante. De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio aconteceu na tarde de segunda-feira (2), em Nobres, cidade a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá (MT).

Segundo a vítima, o marido estava bêbado. Ela conta que estava em casa com o marido quando tiveram uma discussão e ele disse para ela sair do quarto dos dois, porque ele queria levar uma amante para dentro de casa. Ela se recusou a sair e o marido disse: “Então vou te matar”. Ele pegou um punhal e foi para cima da mulher, acertando um golpe no peito esquerdo dela. Depois, ele fugiu de moto.

A vítima pediu socorro para a filha e para o genro, que a levaram para o hospital.

A Polícia Militar foi acionada para achar o suspeito, que está foragido. Uma denúncia dá conta de que o homem estava seguindo a pé por uma rodovia próxima, empurrando sua motocicleta.

No local indicado pela denúncia, a polícia encontrou a motocicleta abandonada e o veículo foi apreendido. Os policiais fizeram rondas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso.