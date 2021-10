Mulher ameaçada 'pede pizza' à polícia e marido é preso; entenda

Para denunciar as ameaças do marido, uma mulher simulou um pedido de pizza ao ligar para a Polícia Militar. De acordo com os agentes, ela estava sendo ameaçada com uma faca dentro de casa. O caso aconteceu na última terça-feira (28), no Distrito Federal. O acusado foi preso. As informações são do UOL.

O policial que atendeu a ligação percebeu que se tratava de um pedido de socorro. Ao chegarem na casa da mulher, os policiais a encontraram muito nervosa e o irmão da vítima confirmou que o casal estava discutindo.

"Encontramos uma senhora com uma criança de aproximadamente um ano de idade em seu colo. Ela estava muito nervosa. Ao lado dela, havia um homem que conversava com ela de uma forma muito baixa. Diante disso, solicitei que esse indivíduo saísse", lembra o sargento Fábio Cabral.

O homem amolava uma faca na frente da companheira e utilizava o fato da mãe dela ter sido esfaqueada pelo marido como ameaça. Ele não queria que ela contasse à polícia sobre as agressões que havia sofrido

O suspeito foi detido no imóvel e a faca, apreendida. No entanto, na audiência de custódia que aconteceu nesta sexta-feira (1), o homem foi liberado pois a juíza que julgou o caso teria entendido que as circunstâncias não apontaram "risco grave/extremo".