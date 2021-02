Mulher pula da janela de prédio para fugir de estupro

Para fugir de um assaltante que teria tentado abusos sexuais, uma mulher de 36 anos pulou da janela do primeiro andar de um prédio na última sexta-feira (29), em Goiânia (GO). Na queda a mulher caiu sentada na calçada e se machucou, não conseguindo se levantar.

As câmeras de segurança do local e de um estabelecimento próximo mostram o momento em que a vítima pula e cai na calçada. Ela foi socorrida e levada ao hospital, onde permanece internada. De acordo com a assessoria da unidade, ela precisou passar por uma cirurgia na coluna e o estado de saúde dela é considerado regular, mas ainda não há previsão de alta.

Mulher pula do 1º andar de prédio para fugir de estupro em Goiânia



Imagens das câmeras de segurança do local e de um estabelecimento próximo mostram o momento em que a jovem pula e cai na calçada. Após a queda a mulher permanece no local, sem conseguir se levantar

Como consta no boletim de ocorrência, o suspeito entrou no salão de um estabelecimento, abordou a mulher e uma funcionária e anunciou o assalto. Ele teria tocado as partes íntimas da vítima e, com uma faca, ameaçado matar uma das mulheres, caso ela se negasse ter relação sexual com ele.

Depois, os dois subiram até o andar de cima do estabelecimento e, quando o homem se distraiu, a mulher conseguiu abrir a janela e pular. Ela se jogou de uma altura de cerca de quatro metros.

Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta e, até esta terça-feira (2), não foi localizado pela polícia. Ele conseguiu levar dois celulares das vítimas. A funcionária do local não teve ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).