Mulher morre em mercado; empregados cobrem o corpo e trabalham normalmente

Uma senhora de 60 anos, identificada como Evangelista D. Argentina, faleceu na tarde da última terça-feira (13) em um supermercado no Rio de Janeiro (RJ). O que chamou atenção das pessoas que frequentam o local é que, após a morte, o corpo foi coberto e o mercado seguiu funcionando. As informações são do Portal IG.

Nas redes sociais, algumas testemunhas falam que a mulher teria passado mal por volta das 15h30, e que o mercado fechou às 19h. O corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo após perceber que ela não resistiu ao mal súbito.

Em nota, o supermercado informou que além de estar prestando assistência à família da vítima, teve que terminar de atender os clientes presentes no estabelecimento.

"No dia de hoje uma cliente teve um mal súbito em nossa loja, onde por procedimento foi acionado o SAMU e os técnicos presentes identificaram o falecimento da cliente. Fechamos a loja de imediato, porém no momento a loja estava cheia e precisávamos liberar os clientes que estavam finalizando suas compras. Toda assistência está sendo dada à família na realização do funeral."