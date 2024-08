Mulher morre após ser atropelada pelo ex; mãe e filha da vítima também foram atingidas

Um homem atropelou três mulheres da mesma família, em Brasília, na noite da última terça-feira (20/08). Uma das vítimas, identificada como Juliana Andrade Soares, de 34 anos, morreu ao ser atingida. As outras duas pessoas, que eram a mãe de Juliana, de 60 anos, e a filha, de 5, foram socorridas e estão estáveis.

VEJA MAIS

Segundo informações da polícia, o suspeito do atropelamento é o ex-companheiro de Juliana. Após o acidente, ele abandonou o carro e fugiu a pé. O homem responderá por homicídio e pela tentativa de homicídio das outras duas vítimas. Seu paradeiro ainda é desconhecido, mas, segundo informações, os advogados do autor estariam em negociação com a Polícia Civil para que ele se entregue.

As vítimas foram atingidas pelo veículo mais de uma vez. A criança foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto a avó foi transportada ao Hospital Regional do Gama (HRG) com fraturas no braço.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)