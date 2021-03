Mulher morre após seu carro ser atingido por roda do veículo do marido

Uma mulher de 57 anos morreu após a roda do carro do marido bater no veículo dela, na noite de quarta-feira (10). O acidente ocorreu na BR-135, em Montes Claros (MG). O homem não apresentou ferimentos, mas entrou em estado de choque após saber que a esposa não resistiu.

O marido dirigia pela rodovia e a esposa o seguia quando aconteceu o acidente. Com o choque, ela perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de cerca de 5 metros. O casal estava se deslocando no sentido de Bocaiuva e morava em Guaraciama.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o lugar onde a vítima caiu era de difícil acesso. Ainda segundo os bombeiros, a mulher apresentava traumatismo craniencefálico grave e afundamento de crânio com hemorragia.

Ela foi retirada do local pelos militares até o asfalto da via e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.