Mulher morre após aplicar hidrogel no bumbum, em casa

Uma mulher de 34 anos morreu após um procedimento estético realizado na casa onde morava, em Goiânia (GO). A família da vítima afirmou que ela havia combinado a realização da aplicação de hidrogel nas nádegas com uma pessoa não identificada. Ela morreu no último dia 4 de dezembro. As informações são do Jornal de Brasília.

A vítima teve complicações e precisou ficar internada, mas não resistiu. A causa da morte foi dada como uma falência múltipla de órgãos. A mulher foi enterrada na segunda-feira (6).

O caso está sob investigação da Polícia Civil. A pessoa responsável pela aplicação do hidrogel deve responder por homicídio culposo.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, não existem informações se a pessoa que fez o procedimento tinha alguma formação médica ou na área estética.

O celular da vítima será uma das fontes de investigação para ajudar na identificação do suspeito. Os familiares da mulher serão ouvidos nos próximos dias.