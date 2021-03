Mulher mantida em cárcere usa comprovante bancário para pedir socorro

O funcionário de uma agência bancária ajudou a livrar uma mulher de 27 anos das agressões e do companheiro. Ela aproveitou a ida ao banco para fazer o saque do Bolsa Família para pedir ajuda e usou um comprovante emitido pelo caixa eletrônico para escrever um bilhete alertando que estava sendo vítima de violência doméstica. O caso aconteceu no último dia 1º em Sobradinho, no Distrito Federal.

Mantida em cárcere privado pelo parceiro e com medo de novas agressões ela escreveu um bilhete onde se lia "Você pode me ajudar", seguida de um "X" e das palavras "violência doméstica", e o entregou a um funcionário da agência no momento em que foi chamada para o atendimento. No papel ela também alertou: "Ele tá aí fora".

O bancário leu o bilhete e pediu à mulher para que anotasse seus dados, como telefone e endereço, mas ela ficou com medo de passar o telefone e o companheiro atender. Com o apoio de colegas do banco, ele decidiu ir até à 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho. Mas o policial de plantão não registrou a ocorrência.

O bancário tentou ligar para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para informar o ocorrido, mas também não foi atendido. No dia seguinte, a telefonista do banco, que tentou ajudar o colega a fazer a denúncia, decidiu contar o caso para uma amiga que é policial militar do batalhão de Planaltina.

A policial pediu as fotos do bilhete e o endereço fornecido pela vítima para repassar aos colegas do grupo de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (Provid). Os agentes então foram até o local e descobriram que a mulher era mantida em cárcere privado pelo companheiro, no setor Estância Mestre D'Armas, em Planaltina.

Na ocasião, o agressor não estava. A mulher foi resgatada juntamente com os dois filhos, de 1 e 3 anos, e encaminhada para uma Casa Abrigo. Até a tarde da quarta-feira (3), o agressor não havia sido localizado.