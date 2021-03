Mulher leva idoso morto para receber benefício; confira o vídeo

Na tentativa de receber os benefícios do ex-marido, uma mulher, cuja identidade não foi revelada, levou o idoso já morto a uma agência bancária, na capital goiana. A situação chamou a atenção do gerente do banco que acionou a Polícia Militar (PMGO).

Segundo informações iniciais da PM, a mulher foi ao banco e colocou o ex-marido em uma cadeira de rodas, virado de costas para o atendente e tentou sacar o dinheiro do homem.

O gerente, que suspeitou da forma como o idoso estava posicionado na cadeira de rodas, entrou em contato com a PM e com o Corpo de Bombeiros, sobre um possível óbito no interior da agência. Com a movimentação, a mulher fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência e, no local, foi constatado o óbito, de morte natural, por parada cardiorrespiratória, provocada por um mal súbito.