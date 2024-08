Mulher leva flechada durante intervalo de trabalho em Belo Horizonte

Uma mulher foi ferida no pé por um objeto pontiagudo semelhante a uma flecha enquanto fazia uma pausa no trabalho, na movimentada avenida Francisco Sales, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (15/8), quando Nathalie Silvéria, de 35 anos, aproveitava seu intervalo para ir a um supermercado. As informações são do jornal O Tempo.

Nathalie foi atingida por um objeto de madeira, parecido com uma flecha, que perfurou seu tênis e atravessou seu pé direito. O marido da vítima, o policial Caio Márcio Fernandes, relatou ao O Tempo que o objeto se assemelha a um espeto de bambu, com uma ponta afiada, sugerindo que tenha sido usado como flecha, já que foi lançado de cima para baixo.

Nathalie foi levada a um hospital, onde recebeu pontos para fechar o ferimento e, em seguida, foi liberada. O marido mostrou indignação com o ocorrido, destacando que a situação poderia ter sido fatal se o objeto tivesse atingido outra parte do corpo. Ele também mencionou que as câmeras de segurança do supermercado foram verificadas, mas não foi possível identificar o autor do disparo.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento o responsável pelo lançamento da flecha não foi identificado.