Mulher incendeia carro com o ex dentro, que fica gravemente ferido

Uma mulher de 41 anos ateou fogo no carro do ex, de 49, que estava dentro do veículo. Ele ficou gravemente ferido. O crime aconteceu no Centro de Ipanema, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira, 28.

A filha da agressora disse à polícia que a motivação do crime foi ciúmes. Que a mãe teve uma relação de sete anos com a vítima e que continuava acompanhando o ex pelo Facebook.

A vítima estava com queimaduras de 2º e 3º graus no rosto, tronco e membros superiores. O veículo teve perda total.

Segundo a amiga da vítima, que estava no carro e conseguiu escapar, ela percebeu duas mulheres se aproximando do veículo, sendo que uma delas segurava uma garrafa com um líquido, que se se soube em seguida ser gasolina. A agressora jogou o combustível em direção ao homem e ateou fogo.

A vítima, em estado grave e com sinais de embriaguez, disse à polícia que a ex-companheira era a autora do crime, conforme o registro policial.

A polícia encontrou perto do carro incendiado uma bolsa feminina, e dentro havia uma blusa, um par de sandálias, além de uma garrafa pet com líquido semelhante a gasolina.

Facebook

A polícia foi à casa da suspeita e conversou com a filha da mulher, uma adolescente de 17 anos que contou que a mãe teve um relacionamento de sete anos com o homem, mas que terminaram. Segundo a adolescente, a mãe continuou tendo acesso ao perfil do Facebook do ex-companheiro.

A filha disse que a mãe ficou “nervosa e exaltada” após ver que o homem havia marcado um encontro com uma mulher. A filha disse que tentou acalmar a mãe, mas não conseguiu. E depois que a mãe saiu, a jovem foi atrás, para tentar contornar a situação.

A suspeita fugiu, mas acabou presa pela Polícia Civil. A mulher que escapou das chamas a reconheceu por fotos. A adolescente também foi apreendida. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Ipanema e o caso será investigado.