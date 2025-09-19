Mulher foge depois de 22 anos em cárcere privado e 3 filhos com padrasto

Uma mulher de 29 anos, de identidade não revelada, conseguiu fugir e denunciar o próprio padrasto, um homem de 51 anos, por mantê-la em situação de cárcere privado nos últimos 22 anos. Segundo a vítima, os abusos começaram quando ela tinha apenas 7 anos de idade, época em que a mãe dela era casada com o homem.

A jovem, entretanto, conseguiu fugir ao dizer que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas na realidade foi até uma delegacia da Polícia Civil, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local de segurança, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.

Após a denúncia feita pela vítima, a polícia foi até a casa onde o homem morava e o prendeu em flagrante. O suspeito negou todas as acusações. A polícia informou que o homem vai ser investigado por sete crimes:

estupro de vulnerável;

estupro;

privação da liberdade;

ameaças;

perseguição;

violência psicológica;

dano emocional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)