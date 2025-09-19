Mulher foge depois de 22 anos em cárcere privado e 3 filhos com padrasto
Abusos começaram quando vítima tinha 7 anos. Ela conseguiu fugir após dizer ao homem que precisava levar filhos a um posto de saúde
Segundo a vítima, o homem a forçou a ficar com ele após se separar da mãe dela. Aos 15 anos, ela engravidou e o padrastro a obrigou a manter um relacionamento com ele, além de sofrer ameaças para continuar submetida à situação em que estava. Não se sabe se a mãe da mulher sabia das condições em que a filha estava.
Durante o "relacionamento", que perdurou por mais de duas décadas, ocorreram agressões físicas e psicológicas, restrições à liberdade, monitoramento por câmeras instaladas na residência. Além das constantes ameaças que sofria caso tentasse fugir.
