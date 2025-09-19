Capa Jornal Amazônia
Mulher foge depois de 22 anos em cárcere privado e 3 filhos com padrasto

Abusos começaram quando vítima tinha 7 anos. Ela conseguiu fugir após dizer ao homem que precisava levar filhos a um posto de saúde

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Uma mulher de 29 anos, de identidade não revelada, conseguiu fugir e denunciar o próprio padrasto, um homem de 51 anos, por mantê-la em situação de cárcere privado nos últimos 22 anos. Segundo a vítima, os abusos começaram quando ela tinha apenas 7 anos de idade, época em que a mãe dela era casada com o homem.

Segundo a vítima, o homem a forçou a ficar com ele após se separar da mãe dela. Aos 15 anos, ela engravidou e o padrastro a obrigou a manter um relacionamento com ele, além de sofrer ameaças para continuar submetida à situação em que estava. Não se sabe se a mãe da mulher sabia das condições em que a filha estava.

Durante o "relacionamento", que perdurou por mais de duas décadas, ocorreram agressões físicas e psicológicas, restrições à liberdade, monitoramento por câmeras instaladas na residência. Além das constantes ameaças que sofria caso tentasse fugir. 

A jovem, entretanto, conseguiu fugir ao dizer que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas na realidade foi até uma delegacia da Polícia Civil, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local de segurança, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.
 
Após a denúncia feita pela vítima, a polícia foi até a casa onde o homem morava e o prendeu em flagrante. O suspeito negou todas as acusações. A polícia informou que o homem vai ser investigado por sete crimes:
  • estupro de vulnerável;
  • estupro;
  • privação da liberdade;
  • ameaças;
  • perseguição;
  • violência psicológica;
  • dano emocional.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
