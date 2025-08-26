Após ser estuprada e sequestrada, vítima consegue escapar ao encontrar PMs em posto de gasolina

Uma mulher de 28 anos conseguiu escapar do ex-companheiro que a mantinha em cárcere privado ao avistar policiais militares em um posto de combustíveis em Corinto, na região central de Minas Gerais. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (26), quando a vítima aproveitou uma parada do veículo para fugir e pedir socorro. O homem, de 35 anos, foi detido no local.

A vítima correu em direção aos agentes que realizavam patrulhamento de rotina e haviam estacionado próximo às bombas de combustível. Ao perceber a fuga, o ex-companheiro tentou impedi-la, mas foi contido pelos policiais.

Segundo a PM, o homem havia feito diversas ligações para a vítima e seus familiares na tentativa de reconciliação. Ao descobrir que ela estava em Conceição do Mato Dentro, cidade para onde havia se mudado por temer as constantes ameaças e agressões, ele se deslocou até lá.

Na segunda-feira (25), o agressor aproveitou que o irmão da mulher saiu para ir ao supermercado e invadiu a residência. Armado com uma faca, ameaçou a ex-companheira de morte e a obrigou a entrar em seu automóvel. Após tomar o celular da vítima, iniciou viagem em direção a Belo Horizonte.

A mulher declarou aos policiais que, durante o trajeto, o ex-companheiro parou o veículo em área isolada e a forçou a manter relações sexuais. Durante todo o percurso, ela foi submetida a ameaças e xingamentos.

O crime aconteceu no trecho entre Conceição do Mato Dentro e Corinto, terminando no posto de combustíveis onde a vítima conseguiu solicitar ajuda ao ver a viatura policial.

De acordo com a PM, o homem estava visivelmente alterado e insistia em levar a mulher de volta para o carro, mas confirmou os fatos narrados pela vítima e reconheceu que "o que fez foi errado". O telefone celular da mulher foi encontrado no bolso do agressor.

Após o resgate, tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. Posteriormente, o homem foi conduzido à delegacia. O veículo utilizado no crime foi apreendido pelas autoridades.

A PM informou que o autor do crime possui antecedentes criminais por roubo e ameaça.