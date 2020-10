Mulher mantida em cárcere privado é salva ao conseguir jogar um bilhete a uma criança

Uma mulher que foi mantida em cárcere privado em Araripe, no Ceará, foi salva pela polícia depois que conseugiu pedir ajuda ao jogar um bilhete a uma criança. A vítima, que não teve o nome revelado, estava presa em uma obra em que seu companheiro, que é vigia, estava trabalhando.

"Polícia, por favor, urgente", escreveu ela em letras maiúsculas com um lápis de pedreiro que encontrou no local e em um pedaço de papel de um maço de cigarro. Ela amassou o papel e o jogou por cima do tapume que cobria o local em que ela estava contra a vontade e viu um menino que passava de bicicleta perto da obra encontrar o bilhete e conseguiu pedir a ele que procurasse um adulto para pedir ajuda.

A PM foi acionada e chegou ao local indicado, mas não tinha o endereço certo. Ao baterem na creche, o vigia, de 33 anos, disse aos policiais que nada estava acontecendo, mas a vítima conseguiu ouvir os policiais e gritou por ajuda. A mulher foi ouvida e resgatada. De acordo com ela, antes de ser presa, ela ainda foi agredida pelo homem, que já responde por violência doméstica e furto na justiça.

Segundo o relato, tudo começou na sexta-feira (16), quando o marido, "que é bastante ciumento e não a deixa sair de casa", iniciou uma discussão com ela. Durante a briga, ele a agriu com um chute em uma das pernas, o que provocou uma luxação. Doente de fibromialgia, doença que causa dores generalizadas pelo corpo, ela não conseguia se alimentar e beber água enquanto esteve encarcerada e fumou dois maços de cigarro por conta do nervosismo causado pela situação. Por causa dos gritos de dor da mulher, o vigia tapou sua boca e mandou que ela ficasse calada, mas ela conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda pelo papel.

A mulher foi resgatada e o homem preso em flagrante por cárcere privado em contexto de violência doméstica. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional do Crato.