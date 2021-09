Mulher fica com unha postiça presa ao olho após tentar se defender de roubo

Uma mulher de 48 anos que não teve a identidade revelada precisou ser levada às pressas para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) após sofrer uma agressão seguida de roubo e acabar com uma unha postiça enfiada no olho esquerdo. O caso foi mostrado no portal UOL.

A vítima estava em um posto de combustíveis no bairro Jardim Residencial Vale do Sol, em São José do Rio Preto (SP), quando foi abordada por outra mulher, de 27 anos. Ao perceber a ação da criminosa, a mulher tentou se defender das agressões, mas, durante o embate acabou com uma das unhas postiças engatadas ao olho esquerdo e precisou de atendimento médico.

Policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que a vítima havia sido alvo de um assalto onde tinham sido substraídos a bolsa e o celular. A acusada pelo roubo chegou a ser identificada, mas conseguiu fugir. Enquanto a mulher, além de perder os pertences, ainda teve que se submeter a um procedimento cirúrgico para retirada da unha presa no olho.

O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.