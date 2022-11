Mulher esfaqueia o próprio bebê após o parto

Uma mulher de 19 anos é acusada de esfaquear e matar o próprio filho logo após o parto. O caso aconteceu na última segunda-feira (28),em Tubarão, Santa Catarina. O bebê chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que a mãe teria dado à luz no banheiro de casa, e, em seguida, golpeado o bebê com uma faca. O crime estaria ligado com a desaprovação da família e ao fato de que a mulher acreditava que não conseguiria cuidar da criança.

A delegada Vivian Selig, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, afirma que a suspeita foi presa em flagrante, mas está hospitalizada devido a complicações que teve durante o parto. Ainda de acordo com a delegada, assim que a mulher for liberada pelos médicos, será encaminhada ao presídio e responderá por infanticídio, que tem pena de 2 a 6 anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)