Mulher é suspeita de planejar morte e tortura de ex-patrão idoso

Eine Indiara foi presa suspeita de planejar a tortura e assassinato de seu ex-patrão, um idoso de 81 anos, em Tangará da Serra (MT). Ela é ex-funcionária do comerciante José Pereira Netto, encontrado morto na última sexta-feira (12). A mulher havia sido demitida pelo idoso.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação aponta que Eine ficou insatisfeita com a demissão e, então, planejou o crime por vingança. Ela teria recebido a ajuda de Fernando Figueiredo, que também foi preso.

O idoso foi encontrado onde morava, com as mãos amarradas para trás, a boca amordaçada e uma sacola na cabeça.

O delegado Edmar Faria Filho, responsável pelo inquérito, explicou que, após a prisão em flagrante de Fernando por latrocínio (roubo seguido de morte) do idoso, a polícia levantou a possibilidade de participação de outra pessoa.

"Os policiais apuraram que uma mulher que trabalhou para a vítima havia aproximadamente três meses passou informações sobre o funcionamento da casa e o que havia no local. A partir desses dados, o suspeito arrombou o local e abordou a vítima, amarrando o idoso e cometendo o crime", disse o delegado.

O investigador também conta que, em depoimento, Fernando indicou que a ex-funcionária do comerciante foi a autora intelectual do crime. O suspeito disse que ela teria ficado enfurecida por ter sido demitida do estabelecimento.

"Com base nas informações apuradas, a gente representou pela prisão preventiva da mulher que foi funcionária da vítima. E a prisão foi deferida pela Justiça", completou Edmar.

O delegado afirmou, ainda, que uma terceira pessoa pode ter participado na tortura e morte do idoso.