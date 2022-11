Mulher é presa suspeita de matar filho recém-nascido a facadas em SC

Uma mulher de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante após confessar ter esfaqueado o filho recém-nascido em Tubarão, no sul de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (28). As informações são do portal SCC 10.

O crime teria ocorrido logo após a mãe ter dado à luz a criança, ainda em casa. Em depoimento à polícia, a mulher disse que não sabia que estava grávida.

De acordo com a delegada Vivian G. Selig, a moça contou que entrou em trabalho de parto durante a madrugada de segunda-feira (28) e quando o bebê nasceu, ele não chorou. Por isso, ela teria pegado uma faca na cozinha e desferiu vários golpes no recém-nascido.

A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Tubarão está cuidando do caso. Ela deve responder por infanticídio - crime cometido pela mãe, contra o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal-, que prevê de dois a seis anos de detenção.