Mulher é presa suspeita de matar envenenado o próprio marido com chumbinho

Nesta quinta-feira (7), uma mulher de 37 anos foi presa, suspeita de matar o esposo envenenado com chumbinho, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. As informações são do Metrópoles.

De acordo com os policiais, a suspeita teria preparado um almoço com a vítima e, minutos depois ela entrou em coma e precisou ser internada. Ao visitar o marido no hospital, a esposa conseguiu colocar a substância na sonda que alimentava a vítima. Ele não resistiu e morreu.

Um exame químico-toxicológico realizado pelo hospital constatou que a substância era um inseticida de uso agrícola, conhecido popularmente como “chumbinho”. A suspeita foi presa e encaminhada à delegacia.