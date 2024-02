Mulher é presa após se passar por mãe de bebê; genitora está desaparecida

Uma mulher, chamada Luciana Cristina Soares Marques, de 40 anos, foi presa em flagrante em Niterói, Rio de Janeiro, por se passar pela mãe de uma criança. Ela chegou a apresentar uma certidão de nascimento falsificada para os policiais.

A bebê Mahya Conceição, na verdade, é filha de Maria Clara da Conceição Honorato, de 16 anos, que desapareceu em outubro de 2023, após sair da casa onde morava. As informações são do R7.

Maria Clara da Conceição Honorato desapareceu em outubro de 2023 (Foto/Arquivo pessoal)

Com as investigações para localizar a jovem desaparecida, a polícia chegou até Luciana, que estava com a criança. A suspeita é vista pela polícia como uma possível sequestradora de Mahya.

O delegado responsável, Willians Batista, disse que ainda esse caso possui vários mistérios, mas a prisão de Luciana deve ajudar a desvendar o paradeiro de Maria. "A prisão da Luciana, bem como a localização do bebê, devem trazer uma nova direção para ser esclarecido o que houve com a Maria Clara", contou.

A polícia acredita que Luciana tenha ornamentado o crime para tomar a posse da bebê. "Ela pode ter premeditado o sequestro para ficar com a criança", disse o delegado.

Agora, os investigadores acreditam que desvendar o paradeiro da adolescente seja questão de tempo. "Embora ela não tenha falado no primeiro momento, o celular dela foi apreendido, temos o rastreio para onde ela foi", contou Willians.

