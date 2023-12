Mulher é presa após incendiar e matar o marido

Uma mulher foi presa na última segunda-feira (11) após ter incendiado o marido no último dia 03 no estabelecimento comercial do casal. O homem que teve o corpo queimado não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada da última sexta-feira (08).

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que a mulher, joga álcool e ateia fogo na vítima. As investigações revelaram que a vítima, identificada pelo Corpo de Bombeiros como André Luiz de Amorim Chapeta, de 50 anos, estava comendo um cachorro-quente quando foi surpreendido pelas chamas. Em meio ao incidente, ele correu para o banheiro, buscando conter o fogo no chuveiro. O caso aconteceu em no bairro Jardim América, no Rio de Janeiro.

De acordo com a equipe da 38ª Delegacia de Polícia, o casal estava junto há mais de trinta anos. Testemunhas relataram que as discussões frequentes entre eles eram alimentadas por questões de ciúmes. A mulher justificou a ação alegando que perdeu a cabeça e queria dar "um susto" no marido.