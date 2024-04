Mulher é presa após furtar balas Fini, rações para gatos e cactos de supermercado

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (22) após furtar diversos itens de um hipermercado atacadista localizado no Jardim Eldorado, em Presidente Prudente, São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a acusada, que não teve o nome divulgado, havia adquirido alguns produtos e feito o pagamento deles, no entanto, teria escondido outros itens na bolsa.

Entre os itens estavam plantas, como suculentas e cactos, escovas de dente, lâminas de barbear, sabonetes, desodorizadores sanitários, rações para gatos, sacos de lixo, cremes para cabelo, entre outros.

Funcionários do hipermercado flagraram a mulher colocando os produtos na bolsa e acionaram a equipe de segurança do local. Antes mesmo da chegada da Polícia Militar, a mulher já havia sido detida no estacionamento do estabelecimento.

Ao ser questionada pelos seguranças, a mulher confessou o furto e foi levada para um local reservado, onde abriu a bolsa e apresentou os produtos relacionados no cupom fiscal, bem como os que haviam sido furtados por ela no hipermercado.

A Polícia Militar foi acionada e, após confirmar o crime, encaminhou a mulher para a delegacia. Lá, ela confessou novamente o furto e foi autuada em flagrante. Uma fiança de R$ 1.420 foi arbitrada e paga pela investigada, que foi solta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)