Mulher é presa após arrancar com os dentes parte da orelha do marido cadeirante

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, após arrancar um pedaço da orelha do marido, com uma dentada, ao revidar um tapa no rosto. Um vizinho tentou apartar a briga e acabou sendo esfaqueado por ela no abdome. O caso aconteceu na quinta-feira (4), no município de Marechal Deodoro (AL), região metropolitana de Maceió.

O casal estava em casa, quando a confusão teve início. Não se sabe o motivo da briga.

“Ela estava em casa com seu marido quando começaram a discutir e o mesmo deu um tapa no rosto da acusada, que no momento da agressão mordeu e arrancou parte da orelha do companheiro. Em seguida, uma terceira pessoa, ao tentar desapartar [a briga], jogou uma cadeira na acusada. Ela então pegou uma faca e desferiu golpes de faca na barriga da outra vítima", informou a Polícia.

A mulher fugiu, mas uma equipe do 17º Distrito Policial conseguiu detê-la. A polícia informou que ela já responde na Justiça pelo crime de lesão corporal grave, por ter arrancado parte da orelha da cunhada durante uma briga. A investigada foi presa e transferida para unidade prisional feminina do sistema prisional de Alagoas.