Mulher é intimada após chamar assaltantes de Criciúma de 'ídolos'

Depois de chamar de "ídolos" os criminosos envolvidos no assalto a um banco em Criciúma, em Santa Catarina, ocorrido no início do mês, uma moradora de Chapecó, no oeste catarinense, foi intimada e precisou prestar esclarecimentos em uma delegacia por suspeita de apologia ao crime.

Segundo a Polícia Civil, as frases foram publicadas em uma rede social e a mulher vai responder a um termo circunstanciado.

Um grupo com 30 assaltantes sitiou Criciúma por horas há pouco mais de uma semana. Houve reféns e um policial foi ferido em troca de tiros com suspeitos. Até a noite de terça-feira (8), ele seguia internado em uma unidade de terapia intensiva com uso de ventilação mecânica. Segundo a polícia, R$ 80 milhões foram roubados e pouco mais de R$ 1 milhão foi recuperado. Ao menos 12 suspeitos de envolvimento foram presos e as investigações continuam.

A polícia soube das frases na internet por denúncia anônima. "Na ocasião, a mulher publicou em seu perfil em redes sociais, horas depois do roubo, frases exaltando a ação dos criminosos, parabenizando-os e chamando-os de 'ídolos'", informou na terça (8) a Polícia Civil de Chapecó.

Em depoimento à polícia na segunda-feira (7), a suspeita de 30 anos disse que "'não tinha intenção de enaltecer os criminosos". Um termo circunstanciado por suposta prática de apologia ao crime foi instaurado e encaminhado ao judiciário.