Mulher é feita refém em ponto de ônibus na avenida Paulista

Uma mulher foi feita refém em um ponto de ônibus na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo, por outra mulher que a ameaçava com uma faca no pescoço, na tarde desta segunda-feira (9). Testemunhas gravaram a ação.

A Polícia Militar recebeu um chamado às 12h13 e enviou equipes para negociar a rendição. Todas as faixas da avenida, no sentido Consolação, foram interditadas em frente ao prédio da Faculdade Cásper Líbero.

Após cerca de 40 minutos, policiais usaram uma arma de choque para imobilizar a sequestradora e libertaram a mulher. A vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro. O estado de saúde dela não foi informado. A polícia não forneceu detalhes sobre os procedimentos adotados em relação à suspeita.

Pedestres que acompanhavam à negociação da rendição chegaram a comemorar o fim do sequestro.