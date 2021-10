Mulher é encontrada estrangulada com corda de varal; ex-marido confessa o crime

Uma mulher de 39 anos foi morta estrangulada com uma corda de varal, na última quarta-feira (20), em Bebedouro, cidade localizada a 81 quilômetros de Ribeirão Preto. O ex-marido da vítima , um homem de 46 anos, se entregou à polícia confessando ter cometido o crime. As informações são do Metrópoles.

Separados há três meses, Márcia Viana tinha uma ordem judicial protetiva contra o ex-esposo. Em depoimento aos agentes, o suspeito afirmou que atacou o fio de nylon após ela ter saído para levar os filhos à escola. A vítima foi estrangulada até a morte.

Ele confessou ter saído da cena do crime tranquilamente e decidiu se entregar à polícia horas depois por vontade própria. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Maurício Vieira, o suspeito não apresentou arrependimento pelo ocorrido.

O homem foi incriminada por feminicídio e descumprimento de medida protetiva.