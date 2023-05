Mulher é detida por andar de topless na orla do Balneário Camboriú, em Santa Catarina

No último sábado (13), uma mulher não identificada e que estava de topless foi detida na avenida Atlântica, localizada em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Guardas municipais deram voz de prisão após ela sair na rua com os seios à mostra.

A mulher andava pela orla da praia e estava acompanhada de dois cães. Em outros registros retirados das redes sociais, ela já aparece sendo abordada por dois guardas do Balneário Camboriú.

Segundo a Polícia Civil, a mulher alegou, em seu depoimento, que apenas estava passeando com seus cachorros pela orla. Previsto no artigo 233° do Código Penal, a atitude é considerada crime de ato obsceno e tem como pena detenção de três meses a um ano ou multa.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)