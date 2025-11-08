Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher é detida após comer 4 salgados em lanchonete e se recusar a pagar: ‘Estavam ruins’

Ao ser cobrada pelo funcionário do estabelecimento, a mulher afirmou que “não pagaria porque os salgados estavam ruins”.

O Liberal
fonte

Mulher foi detida após consumir alimentos em uma lanchonete e se recusar a pagar a conta. (Divulgação)

Uma mulher, de 43 anos, foi detida depois de se recusar a pagar uma conta de R$ 36,50 em uma lanchonete localizada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso foi atendido por agentes do Programa Segurança Presente, vinculado à Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 06

De acordo com informações da secretaria, a cliente consumiu quatro salgados e uma lata de refrigerante, mas se negou a efetuar o pagamento. Ela argumentou que os produtos “estavam ruins”.

VEJA MAIS

image Filho que matou o pai a facadas por causa de R$ 10 é preso no interior do Pará
Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar

image Mulher presa injustamente por 6 anos morre de câncer dois meses após ser absolvida
Damaris passou por diversas penitenciárias. Apenas em março de 2025, a prisão foi convertida em domiciliar com uso de tornozeleira devido condição de saúde

image Influenciadora Esquerdogata é presa por desacato no interior de SP

Diante da negativa do pagamento, os agentes foram acionados e conduziram a mulher à Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes. Ela foi autuada pelo crime de se aproveitar de serviço sem pagamento e, após o registro da ocorrência, acabou liberada.

A Secretaria de Governo destacou que o programa Segurança Presente atua em diversos pontos da cidade com o objetivo de reforçar o policiamento e aumentar a sensação de segurança da população.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Rio de Janeiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

SERÁ?

Camisa azul da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é vazada

Em junho deste ano, o Brasil garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México

06.11.25 19h27

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher instala câmera em apartamento e descobre que vizinho roubava suas calcinhas

No imóvel dele, os policiais encontraram parte dos itens furtados e drogas. Além disso, no celular do suspeito foram encontrados conteúdos pornográficos envolvendo possível menor de idade

07.11.25 10h13

EDUCAÇÃO

Enem adiado: veja as cidades com outras datas de aplicação da prova em 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio desse ano inicia neste domingo (9), exceto em quatro municípios brasileiros

08.11.25 18h31

NEGATIVA

Mulher é detida após comer 4 salgados em lanchonete e se recusar a pagar: ‘Estavam ruins’

Ao ser cobrada pelo funcionário do estabelecimento, a mulher afirmou que “não pagaria porque os salgados estavam ruins”.

08.11.25 17h50

BRASIL

Tornado no Paraná: veja tudo o que se sabe sobre a tempestade no sul do Brasil

Até o momento, há seis mortes confirmadas e 750 pessoas receberam atendimento médico. Rio Bonito do Iguaçu é a cidade mais afetada, com 90% de destruição

08.11.25 15h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda