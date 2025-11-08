Mulher é detida após comer 4 salgados em lanchonete e se recusar a pagar: ‘Estavam ruins’

Uma mulher, de 43 anos, foi detida depois de se recusar a pagar uma conta de R$ 36,50 em uma lanchonete localizada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso foi atendido por agentes do Programa Segurança Presente, vinculado à Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 06

De acordo com informações da secretaria, a cliente consumiu quatro salgados e uma lata de refrigerante, mas se negou a efetuar o pagamento. Ela argumentou que os produtos “estavam ruins”.

VEJA MAIS

Diante da negativa do pagamento, os agentes foram acionados e conduziram a mulher à Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes. Ela foi autuada pelo crime de se aproveitar de serviço sem pagamento e, após o registro da ocorrência, acabou liberada.

A Secretaria de Governo destacou que o programa Segurança Presente atua em diversos pontos da cidade com o objetivo de reforçar o policiamento e aumentar a sensação de segurança da população.