Mulher é amarrada e amordaçada como 'aviso': 'Para seu marido aprender'

Logo após chegar em casa, uma jovem de 24 anos foi amarrada e amordaçada, na quinta-feira (9), em Corguinho (MS). A agressão foi um “aviso” deixado pelos suspeitos para o marido da vítima, que não teve o nome divulgado. Depois de cerca de 40 minutos, os suspeitos deixaram a residência sem levar nada. As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

O boletim de ocorrência descreve que a vítima, ao chegar em casa, estranhou um carro parado próximo e foi para a janela do quarto para observar. Foi quando ela foi rendida por dois homens, um deles armado com um revólver. A dupla a obrigou a se ajoelhar e amarrou a mulher com fio de extensão pelos pés e pescoço. Depois, a amordaçaram com fita e taparam os olhos dela.

Os homens disseram à jovem que o que fizeram era "só um aviso". "Isso é para seu marido aprender pelo que ele fez, isso é para ensinar seu marido pelo que ele fez", eles teriam ameaçado.

Depois de 40 minutos, os homens deixaram a residência e a vítima amarrada. No mesmo dia, mais tarde, um amigo do casal foi visitá-lo e estranhou o portão da casa aberto. Ele notou que a jovem tentava gritar, mas parecia que algo a impedia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo homem e se deparou com a jovem amarrada, em choque e com vermelhidão causada pelas amarrações.

Depois, quando o marido da jovem, de 34 anos, chegou, ele contou à polícia que os envolvidos no crime podem estar relacionados às ameaças que ele havia recebido pelas redes sociais.

De acordo com o registro policial, nas ameaças constam que o marido da jovem estaria tendo um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município como sequestro e cárcere privado. Ninguém foi preso.