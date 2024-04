Mulher é agredida pelo namorado por usar 'roupa curta demais' em Maceió

Uma mulher, de nome e idade não revelados, foi agredida no meio da rua pelo namorado, no último domingo (28), no bairro da Levada, em Maceió. Segundo informações dos agentes policiais, o homem afirmou que "perdeu a cabeça" após ver a companheira usando uma roupa curta demais.

O homem foi preso e levado à delegacia da região, onde prestou depoimento e assumiu a autoria do crime e a motivação. A vítima relatou que ele a agrediu na frente de várias pessoas e que isso a fez proceder com a denúncia.

Na ocasião, segundo os relatos da jovem, o casal iniciou a discussão após o homem vê-la com uma roupa curta e pediu para que ela trocasse de traje. No entanto, a jovem se recusou, momento em que foi agredida no meio da rua.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, no Tabuleiro do Martins, onde a delegada plantonista autuou o suspeito pelo crime de violência doméstica contra a mulher.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com