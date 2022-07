Mulher deitada no sofá é salva de tiro na nádega por moedas no bolso

Uma mulher, de 42 anos, se livrou de ser ferida por um tiro na nádega enquanto estava deitada no sofá de casa, localizada no bairro Pae Cara, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O disparo foi amortecido por moedas que estavam no bolso quando a bala entrou pelo teto da residência.

Apesar do tiro ter sido de raspão, o ocorrido assustou a mulher. "Infelizmente, hoje não estamos seguros nem dentro de nossas casas. Só eu sei o susto que passei. De fato, um tiro que veio do teto e me atingiu", contou. Segundo a vítima, três moedas no bolso evitaram que o ferimento fosse grave, sendo que uma ficou totalmente amassada. "Ficou um inchaço horrível na hora. Tive muita dor e queimação. O tiro veio após barulho de fogos, então certeza que soltam para camuflar os disparos que eles dão para o alto", relatou.

Caso registrado como lesão corporal

Após receber atendimento médico, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Guarujá, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a paciente foi atendida no pronto-socorro de Vicente de Carvalho (PSVC), ela estava estável e recebeu alta após orientações.

