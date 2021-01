Mulher dá à luz em banheiro de indústria; ela não sabia que estava grávida

Uma mulher que não sabia que estava grávida teve o bebê enquanto estava no banheiro de uma indústria nesta quinta-feira (14), na pequena cidade de Nerópolis, a 35 quilômetros de Goiânia (GO). O trabalho de parto iniciou dentro do banheiro e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a corporação, a equipe de bombeiros da cidade foi acionada para uma ocorrência de assistência ao parto.

O órgão também divulgou em suas páginas de rede social uma foto que mostra os militares que ajudaram no parto em um quarto do hospital municipal. Um deles aparece com a criança nos braços, enquanto a mãe aparece descansando na cama ao lado.