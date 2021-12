Mulher cria 'porquinha' de 250 kg após comprar achando ser um mini porco

Em busca de um animal de estimação, Rosângela Martins, de 50 anos, foi enganada por um vendedor após decidir comprar uma mini porca achando que a suína não cresceria. No entanto, com o passar do tempo, 'Lilica', como é chamada pela dona, cresceu tanto que agora pesa 250 kg e come cerca de 5 kg de comida por dia. As informações são do G1.

Moradora de Peruíbe, no litoral de São Paulo, Rosângela comprou a porquinha há três anos atrás. "O moço [vendedor] me enganou, falou que ela ia ficar pequena. Ela era o filhote menor que tinha. Peguei como mini porco. Ela foi crescendo, crescendo, e fui vendo que de mini porco não tinha nada. Agora, está esse monstro”, brinca.

(Arquivo Pessoal)

A alimentação da porca varia entre frutas, legumes e ração e, mesmo sendo um animal de grande porte, ela é criada dentro de casa e divide o quarto com Rosângela e seu marido. Além disso, Lilica tem seu próprio colchão, dorme na frente do ventilador, faz suas necessidades em um lugar específico e volta sozinha depois de passear.

Apesar da criação 'inusitada' ser adorada pelos moradores do bairro, Rosângela conta que já recebeu uma proposta de R$ 1.500 para vender o animal. “Mas eu disse: minha porquinha não está à venda. Quem quiser comer, vai no frigorífico”, finaliza.