Mulher conta ao namorado que foi estuprada na rua e ele a espanca

Uma mulher foi agredida pelo namorado após contar que havia sido estuprada enquanto estava a caminho de casa na última terça-feira (28). Tanto o suspeito da violência sexual quanto o companheiro foram presos.

A vítima contou na delegacia que saiu para passear com o namorado, mas que acabaram brigando e ela decidiu voltar sozinha para a casa. Durante o trajeto, ela foi abordada por outro rapaz que a levou para casa e cometeu o abuso sexual.

Após o crime, ela correu para sua residência, onde o companheiro já a aguardava. Desesperada, ela contou sobre a violência sexual, mas acabou sendo espancada pelo namorado.

O casal foi parar na delegacia, e logo que os policiais tomaram conhecimento da real situação, foram até a casa do suspeito que também terminou preso.