Mulher com filho no colo é agredida com cabo de vassoura pelo marido

Um homem de 25 anos foi preso após agredir a companheira com um cabo de vassoura. O caso aconteceu no final de semana, no momento em que a mulher estava com o filho no colo. As informações são do Metrópoles.

De acordo com informações da Polícia, o casal saiu para beber e, quando voltou para casa, iniciou dura discussão. O agressor, então, acertou chutes e socos na companheira. A vítima conseguiu escapar e pedir socorro, mas, ao voltar para a residência e buscar o filho, foi surpreendida pelo homem, que o agrediu com cabo de vassoura mesmo com a criança no colo da mãe.

O autor das agressões foi preso em flagrante. Se condenado, pode ser preso por quatro anos. Com corte na cabeça, a mulher foi levada a um hospital.