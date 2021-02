Mulher acusa pastor casado de tê-la beijado e agarrado em fundo de igreja

Uma mulher de 29 anos denunciou um pastor de 51 anos por tê-la agarrado a vítima e a beijado à força dentro da igreja. O acusado também teria enviado várias fotos de nudez para o WhatsApp da jovem após o ato.

Os assédios se iniciaram no último dia 4 de fevereiro, em um local de culto localizado na rua Triângulo Mineiro, Jardim Macaúbas, em Campo Grande, em que ambos frequentavam. A vítima teria sido chamada para limpar um cômodo nos fundos da igreja, a convite do homem e da esposa dele. O acusado aproveitou a saída da cônjuge para atacar a moça.

‘’Ele me abraçou e me manteve abraçada...aí começou a querer me beijar e dizia: ‘me dá uma bitoquinha?’. Só que eu virava o rosto e ele alcançava apenas a bochecha’, detalhou a mulher.

De acordo com a jovem, o homem era muito próximo à família e agia carinhosamente com ela. Ele teria se aproveitado disso para praticar os atos. A mulher relata que preferiu permanecer calada sobre os ocorridos por ter ficado com ele, mas o acusado insistiu em manter contato e passou a enviar mensagens para o celular dela.

‘’No começo eram só figurinhas, gifs (fotos animadas)’’, explicou a vítima. Mas, o tom dele mudou e o mesmo passou a sinalizar que queria manter relação sexual com ela.

Basta aflita, ela contou que os episódios de assédios passaram a ser compartilhados apenas da moça com a irmã, que sugeriu que ela aceitasse as investidas para coletar provas do crime. O homem passou a pedir fotos do corpo dela.

Ainda orientada pela irmã, a jovem pegou fotos aleatórias de seios e decotes na internet e enviou ao membro da igreja Em uma das ocasiões, ele retribuiu com uma foto de cueca. Depois, mandou a foto do pênis.

De acordo com a vítima, o pastor usava a estratégia de mandar as imagens e mensagens e, segundos depois, apagar, para não deixar rastro. No entanto, ela baixou um aplicativo que recupera os arquivos deletados. Depois de conseguir as provas, o assédio foi revelado aos pais, que ficaram chocados.

‘’Minha mãe está melhorando...no começo não conseguia nem levantar...meu pai não tem condições de encontrá-lo, se não dá um tiro nele’’, contou.

A denúncia se espalhou para a igreja e a vítima disse ter sido procurada por outras meninas que também sofreram abuso, mas não tiveram coragem de denunciar, em razão do suspeito ser o líder do Ministério.

‘’Só quero que ele pague...não só por mim, mas por todas as vítimas, são 16 no total. Não saio de casa. Não sei o que ele pode fazer...me atropelar, sequestrar’’, desabafa.

O Portal Topmídias News, entrou em contato com o acusado e, em defesa, ele disse desconhecer qualquer acusação contra ele. Instantes depois, admitiu que 'está sabendo de alguma coisa’. Inclusive dos prints pediu para conversar com o advogado e retornar depois.