Mulher acampa em motel para flagrar ‘chifre’ e é arrastada por veículo; vídeo

Uma mulher resolveu acampar durante horas na frente de um motel para flagrar o examento momento em que o companheiro sai do estabelecimento. Um vídeo viralizou nesta segunda-feira (26). Pelas imagens é possível ver a mulher se pendurar no automóvel e, em seguida, cai próximo à roda do veículo. As informações são do Portal Tucumã.

A mulher teria recebido uma mensagem de uma amiga informando que o marido estava no local e resolveu fazer o flagrante na fente do local. Foram mais de 3 horas de 'acampamento'. Quando o veículo do esposo sai do motel, a mulher tenta entrar no automóvel e o condutor acelera. Não há detalhes de onde o caso foi registrado. Assista ao video:

