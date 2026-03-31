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MPF manda investigar deputada por Fabiana Bolsonaro 'blackface'

Parlamentar será alvo de inquérito da PF após encenação durante discurso em sessão legislativa

Hannah Franco
fonte

MPF manda investigar deputada por Fabiana Bolsonaro 'blackface' (Divulgação/Alesp)

O Ministério Público Federal (MPF) determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL-SP) após um episódio ocorrido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no último dia 18 de março.

Durante discurso em plenário, a parlamentar utilizou maquiagem em uma encenação classificada como “blackface”, o que gerou reação imediata entre deputados e críticas nas redes sociais.

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De acordo com o MPF, antes da instauração formal do inquérito policial, o caso será encaminhado à Procuradoria Regional da República da 3ª Região para avaliação sobre a existência de foro por prerrogativa de função.

O órgão explicou que a unidade é responsável por analisar investigações que envolvem autoridades com foro no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

A apuração foi solicitada após manifestações da Bancada Feminista do PSOL e do deputado Guilherme Cortez (PSOL). A deputada Ediane Nascimento (PSOL) também encaminhou uma notícia-crime ao MPF, pedindo investigação por possíveis crimes de racismo, transfobia e violação de direitos humanos.

O episódio ocorreu quando Fabiana Bolsonaro afirmou que a encenação fazia parte de um argumento sobre identidade de gênero, o que ampliou a repercussão do caso.

Ministério Público de SP também abriu investigação

Além da atuação do MPF, o Ministério Público de São Paulo instaurou, no dia 25 de março, um inquérito civil público para apurar a conduta da parlamentar.

A investigação estadual envolve suspeitas de racismo, transfobia, misoginia e violação de direitos humanos.

Até o momento, não há decisão judicial sobre o caso.

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