MPF manda investigar deputada por Fabiana Bolsonaro 'blackface'

O Ministério Público Federal (MPF) determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL-SP) após um episódio ocorrido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no último dia 18 de março.

Durante discurso em plenário, a parlamentar utilizou maquiagem em uma encenação classificada como “blackface”, o que gerou reação imediata entre deputados e críticas nas redes sociais.

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De acordo com o MPF, antes da instauração formal do inquérito policial, o caso será encaminhado à Procuradoria Regional da República da 3ª Região para avaliação sobre a existência de foro por prerrogativa de função.

O órgão explicou que a unidade é responsável por analisar investigações que envolvem autoridades com foro no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

A apuração foi solicitada após manifestações da Bancada Feminista do PSOL e do deputado Guilherme Cortez (PSOL). A deputada Ediane Nascimento (PSOL) também encaminhou uma notícia-crime ao MPF, pedindo investigação por possíveis crimes de racismo, transfobia e violação de direitos humanos.

O episódio ocorreu quando Fabiana Bolsonaro afirmou que a encenação fazia parte de um argumento sobre identidade de gênero, o que ampliou a repercussão do caso.

Ministério Público de SP também abriu investigação

Além da atuação do MPF, o Ministério Público de São Paulo instaurou, no dia 25 de março, um inquérito civil público para apurar a conduta da parlamentar.

A investigação estadual envolve suspeitas de racismo, transfobia, misoginia e violação de direitos humanos.

Até o momento, não há decisão judicial sobre o caso.